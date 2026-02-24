न्यूयॉर्क में आपातकाल जैसी स्थिति; ब्लिजर्ड अलर्ट से मचा हाहाकार, जानिए क्या होती है ये चेतावनी?

ब्लिजर्ड यानी बेहद तेज रफ्तार से आने वाला बर्फीला तूफान। इसमें एक साथ भारी बर्फबारी के साथ लगातार तेज हवाएं चलती हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक, जब हवा की रफ्तार 35 मील प्रति घंटा या उससे ज्यादा हो, सामने की दृश्यता एक चौथाई मील से भी कम हो जाए और ये स्थिति कम से कम तीन घंटे तक बनी रहे। तो उसे ब्लिजर्ड कहा जाता है। ऐसे समय में बर्फ और हवा मिलकर ‘व्हाइटआउट’ जैसी स्थिति बना देते हैं, जिसमें आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जब ब्लिजर्ड अलर्ट जारी किया जाता है, तो इसका मतलब है कि खतरनाक बर्फीला तूफान आने वाला है या शुरू हो चुका है।