बदलने लगा है बांग्लादेश का मिजाज…पीएम बनते ही तारिक रहमान का भारत के लिए पहला बड़ा एक्शन

India–Bangladesh Relations: बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान सत्ता संभालते ही एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री बनते ही भारत के साथ रिश्तों में सुधार की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत के लिए वीजा सेवाएं बहाल कीं। करीब दो महीने से यह सेवाएं बंद थीं। अब भारतीयों को सभी कैटेगरी में वीजा मिलेगा। मेडिकल और पर्यटन वीजा सेवा भी शुरू हो चुकी है। रहमान ने यह कदम बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उठाया गया।