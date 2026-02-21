हार से बौखलाए ट्रंप! अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को बताया ‘विदेशी एजेंट’, भारतीय मूल के दिग्गजों के खिलाफ कही बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के 'लिबरेशन डे' टैरिफ को अवैध घोषित किया। कोर्ट ने फैसला दिया कि 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति को व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की राय में कहा गया कि टैरिफ टैक्स हैं, और केवल कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है। फैसले में ट्रंप द्वारा नियुक्त दो जस्टिस-नील गॉर्सच और एमी कोनी बैरेट-ने भी बहुमत में शामिल होकर राष्ट्रपति को झटका दिया। यह ट्रंप की दूसरी पारी में उनकी सबसे बड़ी कानूनी हार मानी जा रही है।