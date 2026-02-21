Bangladesh: PM रहमान के साथ की थी बगावत, उनके नेताओं ने महिला सांसद के साथ किया कुछ ऐसा कि मच गया बवाल

महिला निर्दलीय सांसद रूमीन फरहाना और पीएम तारिक रहमान। (फोटो- ANI)
बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शनिवार को भाषा शहीद दिवस और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर यादगार डाक टिकट जारी किए। ये डाक टिकट सुबह तेजगांव में प्रधानमंत्री ऑफिस में कई मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में जारी किए गए।
इस दौरान, प्रधानमंत्री रहमान ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में ढाका में शहीद मीनार की वेदी पर फूल चढ़ाकर भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि से पहले, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शहीद मीनार पर फूल चढ़ाए और भाषा शहीदों के सम्मान में मौन रखा।
बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अन्य कैबिनेट सदस्यों और दूसरे खास लोगों ने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद फूल चढ़ाए। इस बीच, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम भी हुआ।
विपक्ष के नेता और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान ने 1952 के भाषा आंदोलन के शहीदों को शहीद मीनार पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।
वहीं, पीएम रहमान के साथ बगावत करने वाली महिला निर्दलीय सांसद रूमीन फरहाना को कथित तौर पर शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि देने से रोका गया। फरहाना ब्राह्मणबरिया-2 चुनाव क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं। वह पहले बीएनपी नेता थीं।
स्थानीय सूत्रों के हवाले से ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि रहमान के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फरहाना को मेमोरियल पर फूल चढ़ाने से रोका, जिससे उन्हें भाषा आंदोलन के शहीदों को सम्मान दिए बिना ही वहां से जाना पड़ा।
इस घटना के बाद, शनिवार सुबह उनके समर्थकों ने सरायल उपजिला के शाहबाजपुर में ढाका-सिलहट हाईवे को ब्लॉक करने के लिए पेड़ों के तने और बांस में आग लगा दी।
इस रुकावट के कारण हाईवे के दोनों ओर लगभग 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को ठीक किया।
बांग्लादेश शनिवार को भाषा शहीद दिवस मना रहा है, जिसमें 1952 के भाषा आंदोलन के उन नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने बांग्ला को मातृभाषा के तौर पर सही जगह दिलाने के लिए अपनी जान दे दी।
21 फरवरी, 1952 को, ढाका मेडिकल कॉलेज के बाहर पुलिस की कार्रवाई में सलाम, रफीक, शफीक, जब्बार और बरकत मारे गए।
वे उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान की राज्य भाषा के तौर पर बांग्ला को मान्यता देने की मांग कर रहे थे। उनकी मौत ने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया जिससे आखिरकार बांग्लादेश की आजादी हुई।
पाकिस्तानी सरकार ने 29 फरवरी, 1956 को उर्दू के साथ बांग्ला को भी आधिकारिक तौर पर राज्य की भाषा के तौर पर मान्यता दी।
हालांकि, भाषा आंदोलन ने राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बड़ी मांगों को हवा देना जारी रखा, जिससे आखिरकार 1971 का मुक्ति संग्राम हुआ और बांग्लादेश एक आजाद देश बना।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग