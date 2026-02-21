Bangladesh: PM रहमान के साथ की थी बगावत, उनके नेताओं ने महिला सांसद के साथ किया कुछ ऐसा कि मच गया बवाल

इस दौरान, प्रधानमंत्री रहमान ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में ढाका में शहीद मीनार की वेदी पर फूल चढ़ाकर भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि से पहले, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शहीद मीनार पर फूल चढ़ाए और भाषा शहीदों के सम्मान में मौन रखा।