Tariff: टैरिफ के बाद एक और मामले में ट्रंप को कोर्ट तक घसीटने की तैयारी, मिल गया फाइनल अल्टीमेटम

सांसद ने कहा- ट्रंप को यह कहना चाहिए था कि अरे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं उनसे छुटकारा पा रहा हूं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वह वही टैरिफ लगाने का एक और प्लान लेकर आ रहे हैं जिससे कीमतें बढ़ती रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खत्म होंगी, महंगाई बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ये सभी बुरी चीजें वह फिर से करने वाले हैं।