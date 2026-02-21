लेजर हथियार से लेकर एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तक… पीएम मोदी के इजराइल दौरे का क्या है प्लान?

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने इजराइली हथियारों जैसे रैम्पेज मिसाइल, पाम 400 और हारपी जैसे 'कामिकेज' ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल किया था। इन हथियारों की मदद से भारतीय सेना ने दुश्मन के ठिकानों और उनके एयर डिफेंस को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी सफलता को आधार बनाते हुए भारत अब कई नई प्रणालियों की खरीद और विस्तार पर ध्यान दे रहा है। भारत की विशेष नजर लंबी दूरी के गाइडेड बम स्पाइस 1000, हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा (Air Lora), लंबी दूरी की अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली आइस ब्रेकर और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को हवाई हमलों से बचाने वाली विस्तारित दूरी की मिसाइलें बराक ईआर (Barak ER) पर है।