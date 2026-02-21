अमेरिका ने दागी मिसाइल और जोर का हुआ धमाका, 3 लोगों की हुई मौत

अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईस्टर्न पैसिफिक सागर क्षेत्र में ड्रग्स से लदी नाव पर मिसाइल दागी। यह काम अमेरिकी सेना की साउथर्न कमांड के जनरल फ्रांसिस डोनोवन (Francis Donovan) के निर्देश पर हुआ। जॉइंट टास्क फोर्स साउथर्न स्पीयर ने ड्रग्स ले जा रही एक नाव पर मिसाइल दाग़ी। इससे जोरदार धमाका हुआ और नाव तबाह हो गई। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना अक्सर ही ईस्टर्न पैसिफिक सागर क्षेत्र के साथ ही कैरेबियन सागर क्षेत्र में भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देती हुई ड्रग्स से लदी मावों को निशाना बनाती है।