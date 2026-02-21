क्रैश होकर तबाह हुआ हेलीकॉप्टर, रूस में 3 लोगों की मौत

दुनियाभर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन ही इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब रूस (Russia) में हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला सामने आया है। रूस के अमूर (Amur) ओब्लास्ट में दो दिन पहले एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। रॉबिन्सन R44 हेलीकॉप्टर रोमनेंस्की (Romnensky) जिले के अमरांक (Amarank) गांव से करीब 130 किलोमीटर दूर रडार से गायब हो गया था। अब इस मामले में अपडेट सामने आ गया है।