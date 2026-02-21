21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्रैश होकर तबाह हुआ हेलीकॉप्टर, रूस में 3 लोगों की मौत

Russia Helicopter Crash: रूस में हेलीकॉप्टर क्रैश का एक और मामला सामने आया है। इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 21, 2026

Helicopter crash in Russia

Helicopter crash in Russia (Representational Photo)

दुनियाभर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन ही इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब रूस (Russia) में हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला सामने आया है। रूस के अमूर (Amur) ओब्लास्ट में दो दिन पहले एक हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। रॉबिन्सन R44 हेलीकॉप्टर रोमनेंस्की (Romnensky) जिले के अमरांक (Amarank) गांव से करीब 130 किलोमीटर दूर रडार से गायब हो गया था। अब इस मामले में अपडेट सामने आ गया है।

क्रैश की हुई पुष्टि, 3 लोगों की मौत

आज, शनिवार, 21 फरवरी को हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पुष्टि हो गई है। अमूर ओब्लास्ट के लिए रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर तीनों की लाशें मिल गई हैं। हादसे में हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है।

किस वजह से हुआ हादसा?

रूसी जांच कमेटी में जानकारी दी कि हेलीकॉप्टर में सवार तीन लोगों में एक पायलट, एक इन्वेस्टिगेटर और एक पुलिस अधिकारी शामिल थे। तीनों एक क्राइम सीन से लौट रहे थे, जहाँ एक लॉगिंग वर्कर का शव मिला था। हालांकि हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। मामले की जांच जारी है।



ये भी पढ़ें

अमेरिका ने दागी मिसाइल और जोर का हुआ धमाका, 3 लोगों की हुई मौत
विदेश
US missile strike on drug-trafficking vessel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

21 Feb 2026 12:25 pm

Hindi News / World / क्रैश होकर तबाह हुआ हेलीकॉप्टर, रूस में 3 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Tariff: टैरिफ के बाद एक और मामले में ट्रंप को कोर्ट तक घसीटने की तैयारी, मिल गया फाइनल अल्टीमेटम

India to pay 10% tariff, says White House and donald trump
विदेश

Tariq Rehman का मजाक: दुनिया क्यों कह रही है नए Bangladesh PM को 'इंजीनियर'?

Tariq Rahman
विदेश

लेजर हथियार से लेकर एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तक… पीएम मोदी के इजराइल दौरे का क्या है प्लान?

PM Modi and benjamin netanyahu
विदेश

लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक से तबाही, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 10 की मौत

विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% का लगाया नया टैरिफ, जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर

Donald Trump global tariff, US 10% tariff news, Trump tariff order,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.