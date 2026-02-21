अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% का लगाया नया टैरिफ, जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर

हालांकि इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले भारत अमेरिका से ज्यादा फायदा उठा रहा था, लेकिन अब समझौता न्यायसंगत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के साथ डील खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इसे अलग तरीके से लागू किया जाएगा।