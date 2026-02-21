लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक से तबाही, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 10 की मौत

बेका वैली पर हमले से कुछ घंटे पहले, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में स्थित ऐन अल-हेलवेह कैंप को भी निशाना बनाया। यह कैंप सिडोन शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में इजरायली सेना ने दावा किया कि कैंप के भीतर ‘हमास के एक कमांड सेंटर’ को टारगेट किया गया। हमले में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है।