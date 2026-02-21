भारत की बेइज्जती कर रहे ट्रंप फिर भी मोदी चुप, AAP का सरकार पर निशाना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए AAP ने कहा कि ट्रंप ने वैश्विक मंच पर भारत का “खुला अपमान” किया है। पार्टी के मुताबिक, ट्रंप ने यह दावा किया कि आर्थिक दबाव डालकर उन्होंने पीएम मोदी को संघर्ष रोकने पर मजबूर किया। AAP ने यह भी कहा कि इस बयान के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हंसते हुए देखा गया।