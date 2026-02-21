किसानों को नहीं मिल रहीं दुल्हनें, विधायक ने रखा शादी पर इनाम योजना का प्रस्ताव

रंगनाथ ने कहा कि खेती करने वाले परिवार की बहू को आर्थिक इनाम दिया जाए। रंगनाथ ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं किसानों से शादी नहीं करना चाहतीं। खेती करने वाले युवकों के लिए दुल्हनों की कमी है। महिलाएं पूछती हैं किवो गांवों में क्यों जाएं और खेती करने वाले परिवार में क्यों शादी करें? रंगनाथ के अनुसार इस कारण कई किसानों को दूर दराज क्षेत्रों से विवाह करना पड़ रहा है और कई किसानों को तो दुल्हनें मिलने में काफी परेशानी आ रही है। रंगनाथ का मानना है कि खेती करने वाले परिवार की बहू को प्रोत्साहन राशि देने से खेती करने वाले परिवारों का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण समाज को स्थिरता मिलेगी।