किसानों को नहीं मिल रहीं दुल्हनें, विधायक ने रखा शादी पर इनाम योजना का प्रस्ताव

Farmer in Karnataka (Photo - IANS)
कर्नाटक में किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। गांवों में किसानों को दुल्हनें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में विधायक एच.डी. रंगनाथ ने ग्रामीण समाज की बदलती तस्वीर की ओर इशारा किया है और इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आग्रह किया है कि किसानों से शादी करने वाली महिलाओं के लिए 6 मार्च को पेश होने वाले वर्ष 2026-27 के बजट में प्रोत्साहन राशि की योजना शुरू की जाए।
रंगनाथ ने कहा कि खेती करने वाले परिवार की बहू को आर्थिक इनाम दिया जाए। रंगनाथ ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं किसानों से शादी नहीं करना चाहतीं। खेती करने वाले युवकों के लिए दुल्हनों की कमी है। महिलाएं पूछती हैं किवो गांवों में क्यों जाएं और खेती करने वाले परिवार में क्यों शादी करें? रंगनाथ के अनुसार इस कारण कई किसानों को दूर दराज क्षेत्रों से विवाह करना पड़ रहा है और कई किसानों को तो दुल्हनें मिलने में काफी परेशानी आ रही है। रंगनाथ का मानना है कि खेती करने वाले परिवार की बहू को प्रोत्साहन राशि देने से खेती करने वाले परिवारों का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण समाज को स्थिरता मिलेगी।
खेती अब युवाओं के लिए आकर्षक पेशा नहीं रह गया है। आय अनिश्चित है, मौसम का जोखिम है और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी वजह है। ऐसे में शिक्षित युवतियाँ शहरों में नौकरीपेशा जीवन को प्राथमिकता दे रही हैं।
