21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर, कहा-PM ने 2 फरवरी को “देर रात कॉल” क्यों किया?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ रद्द करने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पवन खेड़ा का आरोप है कि 2 फरवरी की 'मिडनाइट कॉल' और 18 दिन की जल्दबाजी ने भारत को घाटे वाले व्यापार सौदे में फंसा दिया। क्या अडानी केस और एपस्टीन फाइलों के दबाव में हुआ यह समझौता? पूरी खबर पढ़ें।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 21, 2026

congress leader Pawan Khera on india vs us trade deal

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। (Photo-IANS)

"A One-Sided Anti-India Trade Deal": अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए ग्लोबल टैरिफ खत्म किए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका के साथ "एकतरफा, भारत विरोधी ट्रेड डील" करने में जल्दबाजी की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मामले में सरकार के तरीके पर सवाल उठाया और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 फरवरी को वाशिंगटन को "देर रात कॉल" क्यों किया।

पवन खेड़ा ने कहा, "जल्दबाजी शैतान का काम है। अगर भारत ने सिर्फ 18 दिन और इंतजार किया होता, तो शायद हम खुद को एकतरफा, भारत विरोधी ट्रेड डील में नहीं फंसा पाते। भारत ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक प्रतीक्षा करने की अपनी शुरुआती रणनीति को क्यों त्याग दिया? क्या यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा किया गया खुलासा है? क्या यह जेफरी एपस्टीन फाइलों का साया है? क्या यह गौतम अडानी से जुड़ा अमेरिकी आपराधिक मामला है? या फिर ये सभी कारण हैं? आज, कांग्रेस की बात सही साबित हुई है: नरेंद्र मोदी की स्थिति कमजोर (compromised) हो गई है।"

बता दें कि मोदी सरकार अमेरिका के साथ 2 फरवरी को ट्रेड डील को लेकर सहमत हुई थी। इसके बाद भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया था। हालाकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार और ट्रंप प्रशासन दोनों के लिए एक मुश्किल कानूनी और डिप्लोमैटिक स्थिति पैदा कर दी है।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ और सेक्शन 232 और 301 के तहत टैरिफ शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

अमेरिकी दबाव में रूस से तेल आयात घटा: क्या अब आपकी जेब पर पड़ेगा असर? जानें अंदर की पूरी बात
कारोबार
India Russia oil imports

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 07:49 am

Hindi News / National News / अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर, कहा-PM ने 2 फरवरी को “देर रात कॉल” क्यों किया?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत की बेइज्जती कर रहे ट्रंप फिर भी मोदी चुप, AAP का सरकार पर निशाना

Donald Trump India Pakistan tensions, Trump 200% tariff threat,
राष्ट्रीय

‘घर के बगल में पब्लिक टॉयलेट और खुले कूड़ेदान जीवन के अधिकार का उल्लंघन’, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Public toilet
राष्ट्रीय

किसानों को नहीं मिल रहीं दुल्हनें, विधायक ने रखा शादी पर इनाम योजना का प्रस्ताव

Farmer in Karnataka
राष्ट्रीय

भारत पर नया अमेरिकी टैरिफ; कोर्ट के झटके के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान

India to pay 10% tariff, says White House and donald trump
राष्ट्रीय

बिना इंटरनेट चलेगा देसी एआई, आसानी से होगा सारा काम

Desi AI
विज्ञान और टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.