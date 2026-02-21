बिना इंटरनेट चलेगा देसी एआई, आसानी से होगा सारा काम

◉ सारा डेटा आपके फोन या लैपटॉप के अंदर ही प्रोसेस होगा। जानकारी क्लाउड पर नहीं जाएगी, तो डेटा के लीक होने का खतरा नहीं रहेगा।



◉ इस एआई प्लेटफॉर्म का स्पीच रिकग्निशन मॉडल हिंदी सहित 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें ऑटोमैटिक लैंग्वेज डिटेक्शन है, जिससे भाषा चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।



◉ यह एआई प्लेटफॉर्म 11 भाषाओं में सटीक अनुवाद करने में सक्षम है।



◉ डिवाइस पर ही प्रोसेसिंग होने से रिस्पॉन्स टाइम कम होगा।



◉ इसे मौजूदा मोबाइल प्रोसेसर्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इससे कम मेमोरी और कम बिजली की खपत में काम किया जा सकेगा।