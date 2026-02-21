21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विज्ञान और टेक्नोलॉजी

बिना इंटरनेट चलेगा देसी एआई, आसानी से होगा सारा काम

भारत में अब बिना इंटरनेट के देशी एआई कमाल दिखाएगा। क्या है यह एआई प्लेटफॉर्म? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 21, 2026

Desi AI

Desi AI (Representational Photo)

अब स्मार्टफोन और लैपटॉप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की ज़रुरत नहीं होगी। भारतीय स्टार्टअप सर्वम एआई ने 'सर्वम एज' लॉन्च किया है। यह एक ऐसा ऑन-डिवाइस प्लेटफॉर्म है जो बिना क्लाउड सर्वर या इंटरनेट कनेक्टिविटी के सीधे आपके डिवाइस पर काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दूर-दराज के इलाकों में जहाँ नेटवर्क कमजोर है। ऐसे इलाकों में भी एआई टूल्स का इस्तेमाल बिना किसी बाधा के किया जा सकेगा। फिलहाल जो एआई चैटबॉट्स इस्तेमाल होते हैं वे काफी स्टोरेज और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।

सर्वम एज की मुख्य विशेषताएं

सारा डेटा आपके फोन या लैपटॉप के अंदर ही प्रोसेस होगा। जानकारी क्लाउड पर नहीं जाएगी, तो डेटा के लीक होने का खतरा नहीं रहेगा।

इस एआई प्लेटफॉर्म का स्पीच रिकग्निशन मॉडल हिंदी सहित 10 प्रमुख भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें ऑटोमैटिक लैंग्वेज डिटेक्शन है, जिससे भाषा चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

यह एआई प्लेटफॉर्म 11 भाषाओं में सटीक अनुवाद करने में सक्षम है।

डिवाइस पर ही प्रोसेसिंग होने से रिस्पॉन्स टाइम कम होगा।

इसे मौजूदा मोबाइल प्रोसेसर्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इससे कम मेमोरी और कम बिजली की खपत में काम किया जा सकेगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम

देसी एआई सर्वम एज का डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। इससे देश में एआई रिवॉल्यूशन को भी तेज़ी मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

science news

Tech news

world news

World News in Hindi

Published on:

21 Feb 2026 06:07 am

Hindi News / Science and Technology / बिना इंटरनेट चलेगा देसी एआई, आसानी से होगा सारा काम

बड़ी खबरें

View All

विज्ञान और टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

नासा के अंतरिक्ष यात्री अब आईफोन से लेंगे चांद पर सेल्फी

NASA astronaut on moon
विदेश

खरीदारी की आदतें बदलने के लिए तैयार हो रहे ‘एआई शॉपिंग एजेंट’

AI Agent
विदेश

मौत के बाद भी एक्टिव रहेगा सोशल मीडिया अकाउंट, एआई तकनीक को मिला पेटेंट

Social media handles to stay active after death
विदेश

धूप को सोख ले, उसे अपने भीतर सालों तक कैद रखे और जरूरत पड़ने पर…वैज्ञानिकों ने बनाया ‘जादुई अणु’

Future Energy Technology
विज्ञान और टेक्नोलॉजी

लंबी उम्र का राज़: जीन तय करते हैं आधी उम्र!

Genes
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.