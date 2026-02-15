धूप को सोख ले, उसे अपने भीतर सालों तक कैद रखे और जरूरत पड़ने पर…वैज्ञानिकों ने बनाया ‘जादुई अणु’

Future Energy Technology: कल्पना कीजिए एक ऐसे पदार्थ की जो धूप को सोख ले, उसे अपने भीतर सालों तक कैद रखे और जरूरत पड़ने पर पानी उबालने जितनी शक्तिशाली गर्मी पैदा करे। अमरीका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रसायनशास्त्रियों ने एक ऐसा ही अनोखा अणु विकसित किया है। 'पाइरिमिडोन' नामक यह कार्बनिक यौगिक 'मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल' ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। 'साइंस' जर्नल में प्रकाशित यह शोध भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक सस्ता, पुनर्चक्रण योग्य और टिकाऊ विकल्प पेश करता है।