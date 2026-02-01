पहलगाम और दिल्ली बम ब्लास्ट का एक ही मास्टरमाइंड, नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएन की 37वीं रिपोर्ट ने पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) को 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले और 9 नवंबर 2025 के लाल किले के पास हुए सुसाइड कार ब्लास्ट से जोड़ा है। इसमें जेईएम की महिलाओं वाली आतंकी इकाई जमात-उल-मुमिनात का भी जिक्र किया गया है, जो “ग्लोबल जिहाद” के लिए बनाई गई थी। लेकिन रिपोर्ट यह भी कह देती है कि ये जानकारियां सिर्फ उसी आधार पर दी गई हैं जो भारत ने बताई थीं, यानी यूएन ने इन्हें अपने स्तर पर जांच की पुष्टि नहीं की।