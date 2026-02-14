14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बरसी पर पुलवामा की दर्दनाक कहानी फिर आई याद, घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज… खुफिया विभाग अलर्ट

Pulwama Attack Anniversary: वैलेंटाइन-डे यानी 14 फरवरी का ‘काला दिन’ (Black Day) भला कौन भूल सकता है। इस दिन देश के 40 बहादुर जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर तलाशी अभियान तेज कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 14, 2026

Pulwama attack anniversary

पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर तलाशी अभियान तेज (इमेज सोर्स: ANI और एक्स)

Pulwama Attack 7th Anniversary: पुलवामा आत्मघाती हमले की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। 7वीं बरसी पर पूरी कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) एक हाई-अलर्ट जोन में बदल गई है। लेथपोरा में 2019 में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को याद करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने हर मोड़ पर चौकसी बढ़ा दी है। श्रीनगर से लेकर संवेदनशील इलाकों तक सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती है।

लाल चौक में सर्च ऑपरेशन

बीते कल शुक्रवार को श्रीनगर के लाल चौक (Lal Chowk) में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। बरसी से पहले सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहां संयुक्त कासो चलाया गया और कई संवेदनशील जगहों पर नाके लगाए गए। ऑपरेशन के दौरान होटलों, लॉज और बिजनेस सेंटरों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि होटल मालिकों से ठहरने वाले लोगों का पूरा विवरण लेकर उसका वेरिफिकेशन किया गया ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि छूट न जाए।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी पूरे इलाके में बनी रही। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी रेगुलेट किया गया, लेकिन बाद में हालात सामान्य हो गए। यह अभियान एहतियातन चलाया गया ताकि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।

14 फरवरी का ‘काला दिन’, जानिए पूरी रियल स्टोरी

बात है 14 फरवरी 2019 की, दोपहर तकरीबन 3 बजकर 10 मिनट पर CRPF के 2500 से ज्यादा जवानों का काफिला जब हाईवे से गुजर रहा था, तभी पुलवामा (Pulwama) के लेथपोरा में एक कार तेजी से आकर जवानों की बस से टकराई। कार में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक था, जिसने कुछ ही सेकंड में 40 जवानों की जान ले ली। पूरा इलाका धुएं और चीखों से भर गया।

इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ‘जैश-ए-मोहम्मद’ (Jaish-e-Mohammed) ने ली थी। पूरा देश सदमे में था, लेकिन 12 दिन बाद भारत ने जवाब देते हुए ‘बालाकोट’ Balakot में एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई आतंकी मारे गए। तब से 14 फरवरी को शहीदों की याद का दिन माना जाता है।

ये भी पढ़ें

Pulwama Attack Black Day:  पुलवामा हमले की 7वीं बरसी पर यहां दिए गए फोटो और संदेशों को शेयर कर दें शहीदों को श्रद्धांजलि
लाइफस्टाइल
Pulwama Attack Black Day 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Pulwama Attack

Published on:

14 Feb 2026 06:07 am

Hindi News / National News / बरसी पर पुलवामा की दर्दनाक कहानी फिर आई याद, घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज… खुफिया विभाग अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.