बरसी पर पुलवामा की दर्दनाक कहानी फिर आई याद, घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज… खुफिया विभाग अलर्ट

Pulwama Attack 7th Anniversary: पुलवामा आत्मघाती हमले की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। 7वीं बरसी पर पूरी कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) एक हाई-अलर्ट जोन में बदल गई है। लेथपोरा में 2019 में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को याद करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने हर मोड़ पर चौकसी बढ़ा दी है। श्रीनगर से लेकर संवेदनशील इलाकों तक सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती है।