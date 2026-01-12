“मौत अंतिम सच नहीं, विज्ञान से संभव है सेमी-इमॉर्टैलिटी”, मस्क ने कही हैरान करने वाली बात

मस्क ने यह भी कहा कि पूरी तरह अमर होना नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक की मदद से इंसान की उम्र बढ़ाना अब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने बताया कि सही वैज्ञानिक तरीकों से लोग ज़्यादा लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। मस्क के अलावा सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) और ब्रायन जॉनसन (Bryan Johnson) जैसे बड़े टेक दिग्गज भी एंटी-एजिंग और दीर्घायु से जुड़ी रिसर्च में भारी निवेश कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं।