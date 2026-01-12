ट्रंप की धमकियों पर खामेनेई का पलटवार, अमेरिकी राष्ट्रपति को टूटे ताबूत में दिखाया

ईरान (Iran) में विरोध प्रदर्शनों की वजह से स्थिति काफी खराब हो गई है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वजह से अब तक देश में मरने वालों की संख्या 500 पार हो गई है। मरने वालों में लगभग 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। 10,600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश की जनता आर्थिक संकट, ईरानी रियाल में लगातार गिरावट, बढ़ती महंगाई की वजह से देश की सरकार के खिलाफ हो गई है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी खुद को अलग नहीं रखा है और वह लगातार ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की धमकियों पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) ने पलटवार किया है।