विदेश

ट्रंप की धमकियों पर खामेनेई का पलटवार, अमेरिकी राष्ट्रपति को टूटे ताबूत में दिखाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं। अब ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्रंप पर पलटवार किया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 12, 2026

Donald Trump in broken coffin

Donald Trump in broken coffin (Photo - Ali Khamenei's social media)

ईरान (Iran) में विरोध प्रदर्शनों की वजह से स्थिति काफी खराब हो गई है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वजह से अब तक देश में मरने वालों की संख्या 500 पार हो गई है। मरने वालों में लगभग 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। 10,600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश की जनता आर्थिक संकट, ईरानी रियाल में लगातार गिरावट, बढ़ती महंगाई की वजह से देश की सरकार के खिलाफ हो गई है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी खुद को अलग नहीं रखा है और वह लगातार ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की धमकियों पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) ने पलटवार किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति को टूटे ताबूत में दिखाया

खामेनेई ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर कार्टून फॉर्मेट में है और इसमें उन्हें एक टूटे हुए ताबूत में दिखाया गया है। इस फोटो को शेयर करते हुए खामेनेई ने लिखा, "वह पिता सामान व्यक्ति (ट्रंप) जो अहंकार और घमंड से भरा बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहा है, उसे भी यह जानना चाहिए कि आमतौर पर फिरौन, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे अत्याचारी और उत्पीड़क, जब अपने अहंकार के चरम पर थे, तब उनका तख्तापलट हो गया था। इसका (ट्रंप का) भी तख्तापलट हो जाएगा।"

क्या ईरान के खिलाफ एक्शन लेंगे ट्रंप?

ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ईरान में इसी तरह जनता को मारा जाएगा, तो अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

क्या छिड़ेगा युद्ध?

खामेनेई ने भी ट्रंप की धमकियों पर साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई की, तो ईरान भी उसका करारा जवाब देगा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान, मिडिल ईस्ट में अमेरकी सैन्य ठिकानों पर हमला का सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो दोनों देशों में युद्ध छिड़ने का भी खतरा है।

