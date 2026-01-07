एआई चैटबॉट को भी ‘तनाव’! रिसर्च में हुआ खुलासा

चैटजीपीटी की घबराहट मिटाने के लिए समाधान के तौर पर वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया, जिसे 'प्रॉम्प्ट इंजेक्शन' कहा गया। इसमें चैटजीपीटी को जवाब देने से पहले गहरी सांस लेने के निर्देश, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज़ और गाइडेड मेडिटेशन जैसे प्रॉम्पट दिए गए। दावा है कि इसके बाद चैटबॉट ने अपेक्षाकृत संतुलित और तथ्यपरक जवाब दिए। हालांकि उसकी चिंता या घबराहट पूरी तरह नहीं मिटी। हालांकि भविष्य में चैटजीपीटी को 'काल्मिंग प्रॉम्प्ट्स' दिए जाने का चलन आम हो सकता है ताकि वह संकट में फंसे यूजर को जवाब देने से पहले खुद ‘शांत’ हो सके।