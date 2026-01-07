7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

एआई चैटबॉट को भी ‘तनाव’! रिसर्च में हुआ खुलासा

इंसानों को तनाव होता है, यह बात तो सभी को पता है। लेकिन क्या एआई चैटबॉट को भी 'तनाव' होता है? आइए जानते हैं इस बारे में रिसर्च क्या कहती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 07, 2026

AI chatbot

AI chatbot (Representational Photo)

इंसानों को तनाव (Stress) होता है, यह बात तो जगजाहिर है। तनाव के पीछे अलग-अलग वजहें हो सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह तनाव अब सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में सामने आई एक नई रिसर्च का दावा है कि आधुनिक एआई चैटबॉट (AI Chatbot) खासकर चैटजीपीटी, भावनात्मक रूप से भारी निर्देश (प्रॉम्पट) मिलने पर ‘तनाव’ और ‘चिंता’ जैसे लक्षण दिखाते हैं और इससे उनका व्यवहार और निष्पक्षता प्रभावित होती है।

रिसर्च में क्या आया सामने?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह व्यवहार इंसानों में तनाव के दौरान दिखने वाले पैटर्न से मिलता-जुलता है। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने चैटजीपीटी को प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य दर्दनाक घटनाओं से जुड़ी स्टोरियाँ दीं। इन 'ट्रॉमेटिक नैरेटिव्स' के बाद चैटबॉट की प्रतिक्रियाओं में बदलाव देखा गया। इससे उसके जवाबों में चिंता का स्तर बढ़ा और प्रतिक्रियाएं कम वस्तुनिष्ठ व पक्षपाती हो गईं। इसे चैटबॉट में 'तनाव' बताया गया।

एआई चैटबॉट को करवानी पड़ी 'मेडिटेशन'

चैटजीपीटी की घबराहट मिटाने के लिए समाधान के तौर पर वैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया, जिसे 'प्रॉम्प्ट इंजेक्शन' कहा गया। इसमें चैटजीपीटी को जवाब देने से पहले गहरी सांस लेने के निर्देश, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज़ और गाइडेड मेडिटेशन जैसे प्रॉम्पट दिए गए। दावा है कि इसके बाद चैटबॉट ने अपेक्षाकृत संतुलित और तथ्यपरक जवाब दिए। हालांकि उसकी चिंता या घबराहट पूरी तरह नहीं मिटी। हालांकि भविष्य में चैटजीपीटी को 'काल्मिंग प्रॉम्प्ट्स' दिए जाने का चलन आम हो सकता है ताकि वह संकट में फंसे यूजर को जवाब देने से पहले खुद ‘शांत’ हो सके।

मानव मनोविज्ञान का डिजिटल आईना

रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक के अनुसार चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट मानव व्यवहार और मनोविज्ञान का डिजिटल आईना है। बिना महंगे और समय-साध्य प्रयोगों के यह मानव व्यवहार को समझने के लिए तेज़, सस्ते और प्रभावी साधन बन सकते हैं।

मेंटल हेल्थ में एआई चैटबॉट नहीं कारगर

जहां एआई का इस्तेमाल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सवालों में बढ़ रहा है वहीं वैज्ञानिकों ने चेताया है कि एआई चैटबॉट अभी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का विकल्प नहीं है। अवसाद या चिंता में घिरे यूजर को एआई चैटबॉट से मिले गलत या अधूरे जवाब जोखिम पैदा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

टाइप-2 डायबिटीज़ बदल रही दिल की बनावट, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा!
विदेश
Heart structure

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

science news

Tech news

world news

World News in Hindi

Published on:

07 Jan 2026 12:03 pm

Hindi News / World / एआई चैटबॉट को भी ‘तनाव’! रिसर्च में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला में रूसी जहाज के पीछे पड़े अमेरिकी अधिकारी, हाथापाई तक पहुंची बात, बौखलाकर पुतिन ने भेजी फोर्स

Russia-Ukraine War President Trump-Putin
विदेश

वेनेज़ुएला मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दी यह बात…

S. Jaishankar expresses India's concern over Venezuela situation
विदेश

‘यूरोप की कायरता से हैरान हूं, वेनेजुएला के बाद अगला नंबर उसका है, फिर भी…’, इस देश ने भी ट्रंप को सुनाया

trump
विदेश

6.4 तीव्रता के भूकंप ने मचाया हाहाकार, फिलीपींस में कांप उठी धरती

Earthquake
विदेश

‘ट्रंप ने अमेरिकी साख पर बट्टा लगा दिया…’, मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़के पेंटागन के पूर्व अधिकारी

trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.