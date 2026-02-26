26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Mark Carney: ट्रुडो की खाई पाटेंगे कार्नी, भारत के साथ घोलेंगे रिश्तों की चाशनी,मोदी से मुलाकात और बड़े समझौतों के मायने

Mark Carney Modi Meet: कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से भारत दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी से मुलाकात फोकस व्यापार, ऊर्जा, AI, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर आधारित है, जो संबंधों में नया मोड़ लाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 26, 2026

Indian Prime Minister Narendra Modi with Canadian PM Mark Carney

Indian Prime Minister Narendra Modi with Canadian PM Mark Carney (Photo - ANI)

Mark Carney Visit: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत (Mark Carney India) की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों के तनाव को पीछे छोड़ कर नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। कार्नी अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे, जहां वे भारतीय और कनाडाई उद्योगपतियों, निवेशकों, वित्तीय विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और कनाडाई पेंशन फंड्स से मिलेंगे। विभिन्न बिजनेस मीटिंग्स और इवेंट्स (Trade Energy Partnership) में हिस्सा लेंगे ताकि आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा सके। वे 1 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता (Modi Carney Meet) होगी। दोनों नेता भारत-कनाडा रणनीतिक साझेदारी (Canada India Relations) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। पिछली बैठकों जैसे जून 2025 में कानानास्किस और नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में हुई मुलाकातों पर आधारित चर्चा होगी।

यह यात्रा कनाडा की इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा (Modi Carney Meet)

वार्ता के एजेंडे में व्यापार और निवेश, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। दोनों पक्ष यूरेनियम की आपूर्ति बढ़ाने, कनाडाई हेवी क्रूड तेल खरीद, न्यूक्लियर पावर और क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़े समझौते कर सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत फिर शुरू होने की संभावना है, जो एक साल में पूरा हो सकता है। यह यात्रा कनाडा की इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों से नए पार्टनर तलाश किए जा रहे हैं।

इस मुलाकात से द्विपक्षीय विश्वास बहाल होगा (Mark Carney India)

ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों के बीच यह कदम दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोनों नेता CEOs फोरम में भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस मुलाकात से द्विपक्षीय विश्वास बहाल होगा और नए समझौतों से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह न सिर्फ भारत-कनाडा संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार में भी अहम कदम है। यह दौरा बेहद सकारात्मक और समय पर है। पिछले तनाव के बाद संबंध सुधारना दोनों के हित में है।

कनाडा अमेरिका पर निर्भरता घटाना चाहता है

यह दौरा बहुत सकारात्मक और समय पर हो रहा है। पिछले तनाव के बाद संबंध सुधारना दोनों के हित में है। व्यापार, AI और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी। उम्मीद है कि FTA जैसे बड़े समझौते जल्द होंगे। यात्रा के दौरान होने वाले समझौतों पर अपडेट रखें, खासकर FTA बहाली, ऊर्जा डील्स और AI पार्टनरशिप। दोनों सरकारों को इन पर तेजी से अमल करना चाहिए। #IndiaCanadaThaw जैसे ट्रेंड्स से जागरूकता फैलाएं। कार्नी का यह दौरान ट्रंप की टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ कनाडा की ट्रेड डायवर्सिफिकेशन रणनीति है। कनाडा अमेरिका पर निर्भरता घटाना चाहता है, जबकि भारत इंडो-पैसिफिक में मजबूत सहयोगी तलाश रहा है। खालिस्तान मुद्दे पर अब कनाडा का रुख नरम है, जो रीसेट का संकेत देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

26 Feb 2026 04:05 pm

Published on:

26 Feb 2026 03:56 pm

Hindi News / World / Mark Carney: ट्रुडो की खाई पाटेंगे कार्नी, भारत के साथ घोलेंगे रिश्तों की चाशनी,मोदी से मुलाकात और बड़े समझौतों के मायने

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका से डील को लेकर भारत सरकार का एक और बड़ा बयान, अचानक क्यों इंडिया आए ट्रंप के मंत्री?

Donald Trump
विदेश

ऐना वज़ीर: 7 साल की क्रिकेट स्टार बनने की राह में तालिबान की रुकावट

Viral Cricket Girl
क्रिकेट

पाक सेना ने ISI हेडक्वार्टर के पास कई बिल्डिंगों को क्यों गिराया? घरों को तुरंत खाली करने का ऑर्डर, क्या होने वाला है?

PAK Army (Photo: IANS)
विदेश

इजराइल में पीएम मोदी को सरप्राइज: नेतन्याहू का पारंपरिक भारतीय लुक वायरल

Benjamin Netanyahu with Pm Modi in Indian costume
विदेश

जम्मू कश्मीर का बजट तुम्हारी IMF भीख से दोगुना है…UN में भारत ने पाकिस्तान की बोलती की बंद

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.