Mark Carney: ट्रुडो की खाई पाटेंगे कार्नी, भारत के साथ घोलेंगे रिश्तों की चाशनी,मोदी से मुलाकात और बड़े समझौतों के मायने

Mark Carney Visit: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत (Mark Carney India) की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों के तनाव को पीछे छोड़ कर नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। कार्नी अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे, जहां वे भारतीय और कनाडाई उद्योगपतियों, निवेशकों, वित्तीय विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और कनाडाई पेंशन फंड्स से मिलेंगे। विभिन्न बिजनेस मीटिंग्स और इवेंट्स (Trade Energy Partnership) में हिस्सा लेंगे ताकि आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा सके। वे 1 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता (Modi Carney Meet) होगी। दोनों नेता भारत-कनाडा रणनीतिक साझेदारी (Canada India Relations) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। पिछली बैठकों जैसे जून 2025 में कानानास्किस और नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग में हुई मुलाकातों पर आधारित चर्चा होगी।