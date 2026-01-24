‘चीन तुम्हें जिंदा खा जाएगा!’: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को दे डाली 100% टैरिफ की चेतावनी

Donald Trump (Photo - Washington Post)
Donald Trump Threatened Canada with Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ किसी भी ट्रेड डील पर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को 'गवर्नर कार्नी' कहकर संबोधित किया और कहा कि अगर कनाडा चीन के साथ डील करता है, तो अमेरिका तुरंत सभी कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने चेतावनी दी, 'चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा, पूरी तरह निगल जाएगा, जिसमें उनके बिजनेस, सोशल फैब्रिक और सामान्य जीवन शैली का विनाश शामिल है।'
शनिवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अगर गवर्नर कार्नी सोचते हैं कि वे कनाडा को चीन के लिए 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बनाएंगे, जहां से चीन अमेरिका में सामान और प्रोडक्ट्स भेज सकेगा, तो वे बुरी तरह गलत हैं। चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा… अगर कनाडा चीन के साथ डील करता है, तो तुरंत सभी कनाडाई सामानों और प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति DJT।'
यह धमकी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हालिया चीन यात्रा के बाद आई है, जो आठ साल में किसी कनाडाई नेता की पहली बीजिंग यात्रा थी। कार्नी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद घोषणा की कि चीन कनाडाई रेपसीड (कैनोला), बीफ और अन्य कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा। बदले में कनाडा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपने बाजार में प्रवेश देगा, जहां पहले 100% सरचार्ज था, अब सिर्फ 6% टैरिफ लगेगा और 49,000 EV की अनुमति दी जाएगी। कार्नी ने इसे 'नई विश्व व्यवस्था' के लिए फायदेमंद बताया था।
ट्रंप ने शुरू में इस डील को 'अच्छी बात' कहा था, लेकिन अब इसे कनाडा को चीन के लिए अमेरिकी टैरिफ से बचने का रास्ता बनाने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि इससे कनाडा चीन के सामान का 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बन जाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।
यह धमकी डावोस विश्व आर्थिक मंच में कार्नी के भाषण के बाद आई, जहां उन्होंने 'महाशक्तियों द्वारा आर्थिक जबरदस्ती' की आलोचना की, जिसे ट्रंप पर तंज माना गया। ट्रंप ने जवाब में कार्नी को 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का न्योता वापस ले लिया और कहा कि "कनाडा अमेरिका की वजह से जीवित है।" ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका का '51वां राज्य' बनाने और कार्नी को 'गवर्नर' कहकर चिढ़ाते रहे हैं।
यह 100% टैरिफ कनाडा के निर्यात को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कनाडाई अधिकारियों ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप की यह धमकी उनकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा लगती है, जो सहयोगियों पर भी सख्त रुख अपनाती है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग