‘चीन तुम्हें जिंदा खा जाएगा!’: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को दे डाली 100% टैरिफ की चेतावनी

यह धमकी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हालिया चीन यात्रा के बाद आई है, जो आठ साल में किसी कनाडाई नेता की पहली बीजिंग यात्रा थी। कार्नी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद घोषणा की कि चीन कनाडाई रेपसीड (कैनोला), बीफ और अन्य कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा। बदले में कनाडा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपने बाजार में प्रवेश देगा, जहां पहले 100% सरचार्ज था, अब सिर्फ 6% टैरिफ लगेगा और 49,000 EV की अनुमति दी जाएगी। कार्नी ने इसे 'नई विश्व व्यवस्था' के लिए फायदेमंद बताया था।