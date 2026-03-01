ईरान की सारे इस्लामिक देशों से साथ आने की अपील: दुनिया भर के मुसलमानों के नाम दिया ये खुला पैग़ाम

Geopolitical Tension: मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव (Middle East Tension) और भू-राजनीतिक उथल-पुथल (Geopolitical Tension) के बीच, ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली लारीजानी ने ईद से पहले और रमजान की शबे-कद्र के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों (Global Muslims) और इस्लामी देशों (Islamic Nations) की सरकारों के नाम एक बेहद कड़ा और खुला संदेश (Open Message) जारी किया है। इस बयान में ईरान ने न केवल अमेरिका और इजराइल (US and Israel) को खुली चुनौती (Open Challenge) दी है, बल्कि उन मुस्लिम देशों की चुप्पी (Silence of Muslim Countries) पर भी तीखे सवाल उठाए हैं जो इस संकट की घड़ी में तटस्थ (Neutral) बने हुए हैं। लारीजानी के इस आक्रामक रुख (Aggressive Stance) और सीधे आह्वान (Direct Appeal) ने कूटनीतिक हलकों (Diplomatic Circles) में हलचल तेज कर दी है, जिससे अमेरिका और इजराइल भी हैरत में हैं। आइए जानते हैं वो 6 प्रमुख संदेश क्या हैं, जो ईरान ने इस्लामी दुनिया (Islamic World) को दिए हैं: