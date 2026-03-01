ईरान दुबई पर बार-बार क्यों कर रहा हमला, इजराइल उस पर 15 दिन कैसे करेगा हमले, जानिए सीक्रेट प्लान

अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका (USA) और इजराइल (Israel) दोनों ही ईरान को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा मानते हैं। इसीलिए, वे इस स्थिति को जल्दी सुलझाने के लिए सैन्य रणनीतियों का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र (UN) भी इस संघर्ष के संभावित परिणामों को लेकर चिंतित है। बहरहाल,अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, तो न केवल इन देशों के लिए, बल्कि समग्र वैश्विक सुरक्षा के लिए भी यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। यह समय ही बताएगा कि इस सीक्रेट योजना का क्या परिणाम होता है।