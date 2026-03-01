Secret Surgery: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई मॉस्को में भर्ती, इजराइल के डर से रातोंरात हुआ खुफिया ऑपरेशन

Supreme Leader: मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे भारी तनाव के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुवैत के प्रमुख मीडिया आउटलेट (Kuwaiti Outlet) 'अल-जरीदा' ने एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के नए सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) मुज्तबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) हाल ही में गंभीर रूप से जख्मी (Severely Injured) हो गए हैं। इजराइली हवाई हमलों (Israeli Airstrikes) के भारी खौफ के कारण उन्हें इलाज के लिए ईरान में नहीं रखा गया। इसके बजाय, उन्हें एक बेहद खुफिया मिशन (Secret Mission) के तहत रूस (Russia) की राजधानी मॉस्को (Moscow) भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 12 मार्च को एक विशेष रूसी सैन्य विमान (Russian Military Aircraft) के माध्यम से उन्हें वहां पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने उनके इलाज का प्रस्ताव (Treatment Proposal) रखा था। इस समय उनकी सर्जरी (Surgery) सफल हो चुकी है और वे मॉस्को के राष्ट्रपति परिसर (Presidential Compound) में स्थित एक अति-सुरक्षित अस्पताल (Hospital) में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।