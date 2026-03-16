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ईरान को एक और बड़ा झटका: इजरायल ने एक झटके में उड़ाया ईरान के टॉप लीडरशिप का इस्तेमाल करने वाला एयरक्राफ्ट

Israel-Iran Conflict: हाल ही में इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है। IDF ने बताया कि हमने ईरान के टॉप लीडरशिप का इस्तेमाल करने वाला एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिया है।

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 16, 2026

Israel Iran conflict

इजरायल का दावा: ईरान के टॉप लीडरशिप वाला एयरक्राफ्ट किया तबाह (सोर्स: फ्लैशपाइंट एक्स स्क्रीनशॉट)

Iran Leadership Aircraft Destroyed: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इजरायल ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना Israel Defense Forces (IDF) के मुताबिक उसने ईरान की राजधानी तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एक ऐसे एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल ईरान की टॉप लीडरशिप करती थी।

नष्ट करने के पीछे का मकसद

इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला सिर्फ एक विमान को निशाना बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मकसद ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच तालमेल को कमजोर करना भी था। इसके साथ ही इजरायल ने यह भी दावा किया कि उसने ईरान के कई शहरों में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं।

हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटनाक्रम ने पहले से ही तनावपूर्ण हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब सबकी नजर इस पर है कि ईरान इस दावे और हमले पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

इजरायली डिफेंस फोर्सेज का दावा

इजरायली डिफेंस फोर्सेज के दावे के मुताबिक, इस प्लेन ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्राओं के लिए सीनियर राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों की सेवा की थी। सेना ने आगे कहा कि एयरक्राफ्ट को खत्म करने से ईरान के नेतृत्व और पूरे क्षेत्र में सहयोगी ग्रुप्स के बीच कम्युनिकेशन में रुकावट आएगी, तेहरान की सैन्य तैयारी धीमी हो जाएगी, और खराब क्षमताओं को ठीक करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाएगी।

एयरक्राफ्ट की पहचान एयरबस A340 के रूप में हुई है, जिसका इस्तेमाल पहले राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और पहले सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सहित सीनियर नेताओं को विदेश में डिप्लोमैटिक मीटिंग्स में ले जाने के लिए किया जाता था।

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने तुरंत हमले की पुष्टि नहीं की।

बता दें पश्चिमी तेहरान में मौजूद मेहराबाद एयरपोर्ट, राजधानी के सबसे पुराने एविएशन हब में से एक है। तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज्यादातर लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करता है, लेकिन मेहराबाद देश का सबसे बिजी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना हुआ है और यहां ईरानी एयर फ़ोर्स की यूनिट्स समेत मिलिट्री फैसिलिटीज भी हैं।

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US Israel Iran War

Published on:

16 Mar 2026 05:39 pm

Hindi News / World / ईरान को एक और बड़ा झटका: इजरायल ने एक झटके में उड़ाया ईरान के टॉप लीडरशिप का इस्तेमाल करने वाला एयरक्राफ्ट

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