ईरान को एक और बड़ा झटका: इजरायल ने एक झटके में उड़ाया ईरान के टॉप लीडरशिप का इस्तेमाल करने वाला एयरक्राफ्ट

इजरायली डिफेंस फोर्सेज के दावे के मुताबिक, इस प्लेन ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्राओं के लिए सीनियर राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों की सेवा की थी। सेना ने आगे कहा कि एयरक्राफ्ट को खत्म करने से ईरान के नेतृत्व और पूरे क्षेत्र में सहयोगी ग्रुप्स के बीच कम्युनिकेशन में रुकावट आएगी, तेहरान की सैन्य तैयारी धीमी हो जाएगी, और खराब क्षमताओं को ठीक करने की उसकी क्षमता सीमित हो जाएगी।