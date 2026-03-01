सुपरपॉवर होने के बावजूद भी ईरान से अब तक क्यों युद्ध नहीं जीत पाया अमेरिका, जानिए पांच बड़े कारण

पिछले कई सैन्य अभियानों में यूएस का अटैकिंग पैटर्न डिकोड हो गया। कई बार देखा गया कि अमेरिका ने दुश्मन नेताओं को मारने के बजाय पकड़ने की रणनीति अपनाई है। उदाहरण के तौर पर निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई में उन्हें खत्म नहीं किया गया, और सद्दाम हुसैन को भी 2003 के इराक युद्ध के दौरान पकड़कर मुकदमा चलाया गया। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में रणनीति अलग दिखी। माना जाता है कि इजरायल की लीडरशिप खत्म करने वाली नीति का असर यहां ज्यादा दिखा। इजरायल पहले भी हमास और हिजबुल्ला के लीडरशिप को निशाना बनाया और कामयाबी भी मिली। लेकिन फर्क यह है कि ईरान कोई आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि एक पूरा देश है, इसलिए नेतृत्व पर हमला होने के बाद भी वह टूटने के बजाय और संगठित होकर सामने आया।