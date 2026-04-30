बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच, मची खलबली

बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में आर्थिक खलबली मचेगी और ऐसा हो भी रहा है। ईरान के खिलाफ युद्ध की वजह से सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में कई देशों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को भी कई बार बंद किया और फिलहाल यह जलमार्ग बंद ही है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से भारत समेत दुनिया के कई देशों में तेल-गैस का संकट पैदा हो गया। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य कई एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका, जिसने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, में भी महंगाई बढ़ गई। करीब 40 दिन तक चले युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका को हर दिन करीब 1 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को और नुकसान हो सकता है और महंगाई भी बढ़ सकती है।