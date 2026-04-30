यात्रियों से भरी बस हाईवे पर पलटी, बोलीविया में 9 लोगों की मौत और 22 घायल

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के बढ़ते मामले चिंताजनक है। काफी कोशिशों के बावजूद इन मामलों में कमी नहीं आ रही है। आए दिन ही कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामले देखने को मिलते हैं जो एक गंभीर विषय है। इन रोड एक्सीडेंट्स के चलते हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसी तरह का एक रोड एक्सीडेंट अब बोलीविया (Bolivia) में सामने आया है। बुधवार को बोलीविया में एक भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accident) से हड़कंप मच गया।