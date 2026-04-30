ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की टूटी कमर, पीएम शहबाज शरीफ ने बयां किया दर्द

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने वेस्ट एशिया क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। इसका सीधा असर पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान भी इस युद्ध के चलते काफी प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक के दौरान इस बात को स्वीकार किया है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि इस युद्ध ने पिछले दो वर्षों में हासिल आर्थिक प्रगति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति बहाली के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखे जा रहे हैं।