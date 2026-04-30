‘खून की आखिरी बूंद तक बदला लेंगे’, ईरान की अमेरिका को धमकी, होर्मुज स्ट्रेट में आगे बढ़ना होगा घातक

ईरानी नौसेनिक अधिकारी ने बुधवार को सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के जरिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सेना आगे बढ़ी तो ईरान तुरंत एक बड़ी कार्रवाई करेगा। अधिकारी ने कहा कि अब तक का संयम इस उम्मीद में था कि अमेरिका ईरान की शर्तों को समझेगा और स्थायी समाधान की ओर बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी जिद और भ्रम जारी रहे और हमारी शर्तें ठुकराई गईं, तो दुश्मन को जल्द ही अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। इस बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नौसैनिक ब्लॉकेड बमबारी से भी ज्यादा प्रभावी है और इससे ईरान पर भारी दबाव बना हुआ है।