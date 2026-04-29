‘जरूरत पड़े तो जान दे दो’, ब्रिटेन में रह रहे ईरानियों के लिए दूतावास ने जारी किया संदेश, सरकार ने बताया अस्वीकार्य

ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की शर्तों पर सहमती अभी तक नहीं बन पाई है। इसके चलते मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी दूतावास के एक वायरल संदेश के चलते हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। यह संदेश ब्रिटेन में स्थित ईरान एम्बेसी द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसमें ब्रिटेन में रहे रहे ईरानियों से अपने देश के लिए जान कुर्बान करने की अपील की गई है। इस संदेश को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है।