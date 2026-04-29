29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘जरूरत पड़े तो जान दे दो’, ब्रिटेन में रह रहे ईरानियों के लिए दूतावास ने जारी किया संदेश, सरकार ने बताया अस्वीकार्य

ईरान एम्बेसी ने ब्रिटेन में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक ‘जान फदा’ संदेश जारी किया है जिसके बाद एक बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार्य बताया, जबकि एम्बेसी ने इसे देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए हिंसा के आरोपों से इनकार किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 29, 2026

Iran Embassy in UK

ईरानी दूतावास ने जारी किया संदेश (फोटो- डेली मेल एक्स पोस्ट)

ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की शर्तों पर सहमती अभी तक नहीं बन पाई है। इसके चलते मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी दूतावास के एक वायरल संदेश के चलते हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। यह संदेश ब्रिटेन में स्थित ईरान एम्बेसी द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसमें ब्रिटेन में रहे रहे ईरानियों से अपने देश के लिए जान कुर्बान करने की अपील की गई है। इस संदेश को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है।

‘जान फदा’ अभियान को बढ़ावा देते हुए संदेश जारी किया

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान एम्बेसी ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर ‘जान फदा’ नामक अभियान को बढ़ावा देते हुए यह संदेश जारी किया है। इस शब्द का अर्थ है देश के लिए समर्पण या जीवन बलिदान करना। संदेश में कहा गया कि सभी बहादुर ईरानी इस अभियान में भाग लें और अपने देश की गरिमा के लिए खड़े हों। इसमें यह भी कहा गया कि आइए हम सब मिलकर युद्ध में अपने जीवन दे दें, बजाय इसके कि अपने देश को दुश्मन के हवाले कर दें। इस कथन ने यूके में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चिंता बढ़ा दी।

ईरान के राजदूत सैयद अली मौसवी को तलब किया

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ने ईरान के राजदूत सैयद अली मौसवी को तलब किया। अधिकारियों ने इस संदेश को अस्वीकार्य बताया और स्पष्ट किया कि इस तरह की भाषा किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। विशेषज्ञों और नेताओं का मानना है कि इस प्रकार की अपील प्रवासी समुदाय को प्रभावित कर सकती है और इससे कट्टर व्यवहार को बढ़ावा मिलने का खतरा रहता है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

ईरान एम्बेसी ने बयान को देशभक्ति से जोड़ा

विवाद बढ़ने के बाद ईरान एम्बेसी ने अपने बयान का बचाव किया। एम्बेसी के प्रवक्ता ने कहा कि यह अभियान केवल देशभक्ति और अपने देश की रक्षा के समर्थन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के ईरानी हमेशा अपने देश की सुरक्षा और अखंडता के प्रति समर्पित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ‘जान फदा’ प्लेटफॉर्म किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देता और इसके विपरीत लगाए गए आरोप निराधार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

29 Apr 2026 10:56 am

Hindi News / World / ‘जरूरत पड़े तो जान दे दो’, ब्रिटेन में रह रहे ईरानियों के लिए दूतावास ने जारी किया संदेश, सरकार ने बताया अस्वीकार्य

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल देंगे अगर अमेरिका-इज़रायल मानेंगे बात’, ईरान के डिप्टी रक्षा मंत्री की दो-टूक

Reza Talaei Nik
विदेश

‘गंभीर संकट में है ईरान’, ट्रंप ने किया बड़ा दावा; होर्मुज को लेकर भी कही बात

Donald Trump Iran claim
विदेश

इजरायल का लेबनान पर भयंकर हमला: नष्ट कर दी हिजबुल्लाह की बारूदी सुरंग, कई आतंकी मारे गए, नेतन्याहू ने शेयर किया वीडियो

Benjamin Netanyahu
विदेश

‘सिर्फ मध्यस्थता नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण है’ अमेरिका से सीजफायर वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका पर ईरान ने ये क्या कह दिया?

Mohammad Hossein Ziyenia
विदेश

कौन था डोनाल्ड ट्रंप की मां का क्रश? अमेरिकी राष्ट्रपति ने किंग चार्ल्स के सामने खोला बड़ा राज

Trump Mother Crush on King Charles
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.