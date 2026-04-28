कौन था डोनाल्ड ट्रंप की मां का क्रश? अमेरिकी राष्ट्रपति ने किंग चार्ल्स के सामने खोला बड़ा राज

अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने अपने माता-पिता, फ्रेड और मेरी ट्रंप की 63 साल लंबी शादी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की ओर मुड़कर मजाक में कहा, “डार्लिंग, मुझे माफ करना, लेकिन यह रिकॉर्ड हम शायद नहीं बना पाएंगे। हम अच्छा करेंगे, लेकिन 63 साल तक पहुंचना आसान नहीं होगा।” इस पर वहां मौजूद लोगों के बीच हल्की हंसी देखने को मिली।