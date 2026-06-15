PM Modi Slovakia Visit : भारत-स्लोवाकिया के बीच क्या-क्या हुई डील ? जारी हुई MOU की लिस्ट

PM Modi-Robert Fico Deal : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं। इस दौरान हायर एजुकेशन व रिसर्च में सहयोग पर एमओयू किया गया है। आईआईटी दिल्ली व स्लोवाक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के आदान प्रदान और प्रोग्राम, स्कॉलरशिप व रिचर्स और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी व स्लोवाक विज्ञान अकादमी के बीच समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा का हिस्सा है, जो उनके स्लोवाकिया के समकक्ष के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। यह यात्रा 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। अपनी मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।