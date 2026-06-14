India Innovates 2026: मोदी और मैक्रों की मौजूदगी में भारतीय रिसर्चर्स, इनवेस्टर्स व स्टार्टअप्स ने दिखाई हमारी डीप-टेक टेक्नोलॉजी

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी भारत-फ्रांस पहल के साथ-साथ एआई और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में की गई पहलों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के चल रहे उत्सव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत इनोवेट्स वैश्विक भलाई के लिए काम करने के दोनों देशों के साझा संकल्प में एक और मील का पत्थर है। मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल युग में चल रही तकनीकी क्रांति मानवता के लिए नए अवसर प्रदान करती है। इस संदर्भ में, उन्होंने भारत इनोवेट्स में एकत्रित नवप्रवर्तकों, निवेशकों और उद्यमियों से विश्वसनीय, समावेशी और मानव-केंद्रित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का आह्वान किया।