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India Innovates 2026 में पीएम मोदी ने कहा-भारत और फ्रांस की एक जैसी सोच, मैक्रों बोले, AI और जलवायु परिवर्तन के लिए दोनों देश अच्छे पार्टनर

PM Modi Macron Innovates event: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तीन दिवसीय'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया।

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भारत

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MI Zahir

Jun 14, 2026

Prime Minister Narendra Modi 'India Innovates 2026 News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में 'इंडिया इनोवेट्स 2026' को संबोधित करते हुए। ( फोटो:: IANS)

India-France partnership : फ्रांस के नीस में शुरू हुए तीन दिवसीय'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया भर के अलग-अलग देश एक-दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और रणनीतिक साझेदारी भी करते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक जैसी सोच पर आधारित होते हैं और फ्रांस के साथ भारत का रिश्ता ऐसा ही एक रिश्ता है। जबकि राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि AI और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सच्ची साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से तीन दिवसीय'भारत इनोवेट्स 2026 सम्मेलन' का उद्घाटन किया, जो भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंडों को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है।

120 से अधिक भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप और मोदी-मैक्रों की जुगलबंदी

इसमें 120 से अधिक भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप, 15 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीटयूट और मोदी-मैक्रों की जुगलबंदी होगी। इस आयोजन में प्रमुख आईआईटी और अन्य अनुसंधान संगठन भी शामिल हैं। नीस में आयोजित सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष की शुरुआत में द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक भी शामिल है।

भारत और फ्रांस दुनिया भर के शीर्ष स्टार्टअप्स को एक साथ लाए

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया यह शुभारंभ भारत-फ्रांस संबंधों में प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते महत्व का संकेत देता है, जिसमें हाल के वर्षों में रक्षा और अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक के क्षेत्रों में सहयोग गहरा हुआ है। भारत इनोवेट्स 2026 सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है। यह बहुप्रमुख आयोजन, जो भारत और फ्रांस दुनिया भर के शीर्ष स्टार्टअप्स को एक साथ लाए हैं, जो'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष ' में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और दोनों देशों के बीच तेजी से विस्तार कर रही तकनीकी साझेदारी साबित करता है। सम्मेलन, भारतीय नवोन्मेषकों को वैश्विक निवेशकों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में अहम है।

एक-दूसरे को गले लगा कर और हाथ मिलाकर अभिवादन किया

फ्रांस में 14 से 16 जून तक आयोज्य इस कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के उद्यमियों में उत्साह है। इससे पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को नीस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल ममैक्रों ने गर्मजोशी से स्वागत किया,जहां दोनों नेताओं ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक से पहले एक-दूसरे को गले लगा कर और हाथ मिलाकर अभिवादन किया। ( इनपुट: ANI)

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Updated on:

14 Jun 2026 04:25 pm

Published on:

14 Jun 2026 04:23 pm

Hindi News / World / India Innovates 2026 में पीएम मोदी ने कहा-भारत और फ्रांस की एक जैसी सोच, मैक्रों बोले, AI और जलवायु परिवर्तन के लिए दोनों देश अच्छे पार्टनर

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