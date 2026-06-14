India Innovates 2026 में पीएम मोदी ने कहा-भारत और फ्रांस की एक जैसी सोच, मैक्रों बोले, AI और जलवायु परिवर्तन के लिए दोनों देश अच्छे पार्टनर

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया यह शुभारंभ भारत-फ्रांस संबंधों में प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते महत्व का संकेत देता है, जिसमें हाल के वर्षों में रक्षा और अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक के क्षेत्रों में सहयोग गहरा हुआ है। भारत इनोवेट्स 2026 सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है। यह बहुप्रमुख आयोजन, जो भारत और फ्रांस दुनिया भर के शीर्ष स्टार्टअप्स को एक साथ लाए हैं, जो'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष ' में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और दोनों देशों के बीच तेजी से विस्तार कर रही तकनीकी साझेदारी साबित करता है। सम्मेलन, भारतीय नवोन्मेषकों को वैश्विक निवेशकों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में अहम है।