पीएम नरेंद्र मोदी हुए फ्रांस-स्लोवाकिया जाने के लिए रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

Breaking: पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) फ्रांस (France) और स्लोवाकिया (Slovakia) के लिए रवाना हो गए हैं। यह दौरा 13-18 जून तक रहेगा। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस और स्लोवाकिया में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकें और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत शामिल होंगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनका मुख्य ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगा।