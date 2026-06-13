पीएम नरेंद्र मोदी हुए फ्रांस-स्लोवाकिया जाने के लिए रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

पीएम नरेंद्र मोदी हुए फ्रांस-स्लोवाकिया जाने के लिए रवाना (Photo - ANI)
Breaking: पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) फ्रांस (France) और स्लोवाकिया (Slovakia) के लिए रवाना हो गए हैं। यह दौरा 13-18 जून तक रहेगा। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस और स्लोवाकिया में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकें और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत शामिल होंगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनका मुख्य ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगा।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "इस दौरे की शुरुआत नीस में होने वाले कार्यक्रमों से होगी, जिसमें खास तौर पर ‘भारत इनोवेट्स’ शामिल है। इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। चूंकि भारत और फ्रांस मिलकर ‘भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष’ मना रहे हैं, इसलिए ‘भारत इनोवेट्स’ एक ऐसा शानदार मंच होगा जो इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया से जुड़े लोगों को एक साथ लाएगा।"
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