13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पीएम नरेंद्र मोदी हुए फ्रांस-स्लोवाकिया जाने के लिए रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

PM Modi's France-Slovakia Visit: पीएम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया जाने के लिए रवाना हो गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 13, 2026

PM Narendra Modi departs for France and Slovakia

पीएम नरेंद्र मोदी हुए फ्रांस-स्लोवाकिया जाने के लिए रवाना (Photo - ANI)

Breaking: पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) फ्रांस (France) और स्लोवाकिया (Slovakia) के लिए रवाना हो गए हैं। यह दौरा 13-18 जून तक रहेगा। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस और स्लोवाकिया में पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकें और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत शामिल होंगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनका मुख्य ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगा।

भारत इनोवेट्स पर रहेगा जोर

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "इस दौरे की शुरुआत नीस में होने वाले कार्यक्रमों से होगी, जिसमें खास तौर पर ‘भारत इनोवेट्स’ शामिल है। इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। चूंकि भारत और फ्रांस मिलकर ‘भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष’ मना रहे हैं, इसलिए ‘भारत इनोवेट्स’ एक ऐसा शानदार मंच होगा जो इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया से जुड़े लोगों को एक साथ लाएगा।"

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 Jun 2026 10:57 am

Published on:

13 Jun 2026 10:50 am

Hindi News / World / पीएम नरेंद्र मोदी हुए फ्रांस-स्लोवाकिया जाने के लिए रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर दागे आत्मघाती ड्रोन्स, अमेरिकी सेना ने नाकाम किया हमला

US downs Iranian drones
विदेश

ईरान अमेरिका डील में क्या होर्मुज स्ट्रेट और लेबनान भी हैं शामिल? अब्बास अराघची बोले- हम समझौते के बेहद करीब

Abbas Araghchi Warning America
विदेश

‘नाकाबंदी हटेगी, होर्मुज खुलेगा’, अमेरिका का बड़ा दावा, जल्द खत्म होगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम

us-iran war update
विदेश

अमेरिका ने वेनेज़ुएला में की एयरस्ट्राइक, 5 मिलियन के इनामी गैंग लीडर को मार गिराया

US airstrike in Venezuela
विदेश

ईरान का दावा, 24 बिलियन डॉलर की जब्त ईरानी संपत्ति छोड़ने के लिए मान गए डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.