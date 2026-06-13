Trump Modi Meet: पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होगी मुलाकात, फ्रांस में मिलेंगे दोनों नेता



आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरे को भारत की विदेश नीति और रणनीतिक साझेदारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर विशेष जोर रहने की संभावना है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर अपने कार्यक्रमों की जानकारी शेयर की। पोस्ट में ही उन्होंने कहा कि फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के दौरान वह द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकों और प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संवाद जैसे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाना है।