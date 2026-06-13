War Plan: अमेरिका का था जमीनी हमले का प्लान, ईरान ने बिछा रखा था यूरेनियम- CNN का दावा

सन 2017 से 2021 तक राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन के परमाणु सामग्री निष्कासन कार्यालय का नेतृत्व करने वाले स्कॉट रोकर ने कहा, अगर यह सच है, तो इससे एचईयू को वापस प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे ईरान को अपने यूरेनियम भंडार छिपाने का अवसर भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यदि वार्ताकार 'ईरान से सत्यापन के लिए पूरे भंडार को एक केंद्रीय स्थान पर लाने और आखिरकार सामग्री हटाने या कम मात्रा में मिलाने की मांग करते हैं,' तो समृद्ध यूरेनियम की 'पूरी सूची तक पहुंच बनाने और उसे उपलब्ध कराने" की तेहरान पर जिम्मेदारी आ जाएगी। इस स्थिति में, मुझे चिंता होगी कि ईरान यह दावा करेगा कि एचईयू का कुछ हिस्सा अप्राप्य है। हमें पूरा भरोसा नहीं होगा कि ईरान भविष्य में किसी समय इस तक पहुंच बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा।' अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना ​​है कि भंडार का अधिकांश हिस्सा मध्य ईरान के इस्फहान परमाणु परिसर में ढह चुकी सुरंगों में है, जबकि कुछ अतिरिक्त सामग्री अन्य स्थलों पर रखी हुई है।