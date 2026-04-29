इजरायल का लेबनान पर भयंकर हमला: नष्ट कर दी हिजबुल्लाह की बारूदी सुरंग, कई आतंकी मारे गए, नेतन्याहू ने शेयर किया वीडियो

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Photo- IANS)
Israel Attack on South Lebanon: इजरायल ने दक्षिणी लेबनान (South Lebanon) में भयंकर हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह संगठन के कई उग्रवादी मारे गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की पुष्टि की है। बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह की एक विशाल आतंकी सुरंग को उड़ा दिया है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वीडियो शेयर करके कहा- हमने हिजबुल्लाह की एक विशाल आतंकी सुरंग को उड़ा दिया है। हम उनके उनके आतंकी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं, जिसमें दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अभी और कार्रवाई बाकी है।
इजरायल रक्षा बलों ने बताया कि दक्षिणी लेबनान के कंतारा में डिवीजन 36 के अभियानों के तहत, उन्होंने लेबनान में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। इजरायल रक्षा बलों ने बताया कि यह सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और जमीन से 25 मीटर नीचे तक जाती है। इस सुरंग का निर्माण ईरान की मदद से हुआ था। मंगलवार को 450 टन विस्फोटकों की मदद से इस सुरंग को नष्ट कर दिया गया है। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार, यह सुरंग 25 मीटर गहरी थी। यह पथरीली ग्रेनाइट चट्टान में खोदी गई थी, जिसमें 30 शाफ्ट थे और इसकी लंबाई 2 अलग-अलग अक्षों पर 2 किलोमीटर से अधिक थी।
इजरायल रक्षा बलों के मुताबिक, नष्ट की गई सुरंग के अंदर 30 कमरों के बीच, शॉवर, गलियारों में अयातुल्ला शासन के नेताओं की तस्वीरों से सजावट और सजावटी लैंप मौजूद थे। इस सुरंग में हथियारों का बड़ा जखीरा छिपा हुआ था, जिसका इस्तेमाल सैकड़ों हिजबुल्लाह आतंकवादी करते थे, जो इस जगह पर तैनात थे।
इजरायल रक्षा बलों ने बताया कि हेलेनिक सेना की पहली इन्फैंट्री डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल एच, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में विभिन्न स्थानों पर भूमिगत सुरंगों की खोज की है। कर्नल एच ने इस सुरंग को कुछ खास बताया है। बता दें कि सोमवार को इजरायल रक्षा बलों ने कहा था कि उन्होंने उत्तरी गाजा पट्टी में 14 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों को नष्ट कर दिया है।
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