इजरायल का लेबनान पर भयंकर हमला: नष्ट कर दी हिजबुल्लाह की बारूदी सुरंग, कई आतंकी मारे गए, नेतन्याहू ने शेयर किया वीडियो

इजरायल रक्षा बलों ने बताया कि दक्षिणी लेबनान के कंतारा में डिवीजन 36 के अभियानों के तहत, उन्होंने लेबनान में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। इजरायल रक्षा बलों ने बताया कि यह सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और जमीन से 25 मीटर नीचे तक जाती है। इस सुरंग का निर्माण ईरान की मदद से हुआ था। मंगलवार को 450 टन विस्फोटकों की मदद से इस सुरंग को नष्ट कर दिया गया है। इजरायली रक्षा बलों के अनुसार, यह सुरंग 25 मीटर गहरी थी। यह पथरीली ग्रेनाइट चट्टान में खोदी गई थी, जिसमें 30 शाफ्ट थे और इसकी लंबाई 2 अलग-अलग अक्षों पर 2 किलोमीटर से अधिक थी।