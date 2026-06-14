हिज़बुल्लाह ने लेबनान में इज़रायली सेना को बनाया निशाना, ड्रोन्स से किया हमला

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लेबनान में जंग रुकवाने की काफी कोशिशें कर चुके हैं। उनकी मध्यस्थता में सीज़फायर भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बन रही है। नेतन्याहू के आदेश पर इज़रायली सेना ने 2 मार्च से लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए। इन हमलों में न सिर्फ हिज़बुल्लाह आतंकी, बल्कि लेबनान के निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में इस जंग को रोकने के लिए ट्रंप को आगे आना पड़ा और उनकी मध्यस्थता में 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी हमले नहीं रोके। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी सीज़फायर उल्लंघन किया। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 3 जून को एक बार फिर सीज़फायर पर सहमति बनी, लेकिन अभी भी इज़रायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।