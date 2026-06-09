हिज़बुल्लाह ने की जवाबी कार्रवाई, इज़रायली सेना पर किए 16 हमले

हिज़बुल्लाह ने साउथ लेबनान में बेत याहून, रचाफ, नाकौरा, अत-तिरी और ऐनाता के बाहरी इलाकों में इज़रायली सैनिकों और वाहनों पर कई हमले किए। हालांकि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले के पास इज़रायली सेना के एक संचार वाहन और ओदैस्से में एक तोपखाने की चौकी पर हिज़बुल्लाह ने ड्रोन अटैक्स भी किए। इसके अलावा हिज़बुल्लाह ने योहमर अल-शाकिफ के दक्षिण-पूर्वी बाहरी इलाकों पर भारी गोलाबारी की और दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इज़रायल के कई गोला-बारूद परिवहन वाहनों और सैन्य बुलडोज़रों को नष्ट करने के लिए गोलीबारी के साथ ही मिसाइलें और तोपों का भी इस्तेमाल किया।