9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हिज़बुल्लाह ने की जवाबी कार्रवाई, इज़रायली सेना पर किए 16 हमले

Israel-Hezbollah War: इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच युद्ध जारी है। इज़रायल के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अब हिज़बुल्लाह ने इज़रायली सेना पर 16 हमले किए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 09, 2026

Hezbollah attacks Israeli forces

इज़रायली सेना पर हिज़बुल्लाह ने किए हमले (File Photo)

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता में एक से ज़्यादा बार इज़रायल और लेबनान के बीच सीज़फायर होने के बावजूद इज़रायली हमले नहीं रुक रहे। हिज़बुल्लाह के लड़ाके भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और साउथ लेबनान के साथ ही नॉर्थ इज़रायल में भी समय-समय पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहे हैं।

इज़रायली सेना पर हिज़बुल्लाह ने किए 16 हमले

हिज़बुल्लाह ने सोमवार को साउथ लेबनान में इज़रायली सेना पर 16 हमले किए हैं। हिज़बुल्लाह ने जानकारी दी है कि उसके लड़ाकों ने इज़रायली सेना के खिलाफ हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, जिसमें कई संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिकों के ठिकानों, सैन्य वाहनों और लॉजिस्टिकल उपकरण शामिल हैं।

किन इलाकों में किए हमले?

हिज़बुल्लाह ने साउथ लेबनान में बेत याहून, रचाफ, नाकौरा, अत-तिरी और ऐनाता के बाहरी इलाकों में इज़रायली सैनिकों और वाहनों पर कई हमले किए। हालांकि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले के पास इज़रायली सेना के एक संचार वाहन और ओदैस्से में एक तोपखाने की चौकी पर हिज़बुल्लाह ने ड्रोन अटैक्स भी किए। इसके अलावा हिज़बुल्लाह ने योहमर अल-शाकिफ के दक्षिण-पूर्वी बाहरी इलाकों पर भारी गोलाबारी की और दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इज़रायल के कई गोला-बारूद परिवहन वाहनों और सैन्य बुलडोज़रों को नष्ट करने के लिए गोलीबारी के साथ ही मिसाइलें और तोपों का भी इस्तेमाल किया।

इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी

इसी बीच इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने चेतावनी दी है कि उनकी सेना साउथ लेबनान में हिज़बुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखेगी। काट्ज़ ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक हिज़बुल्लाह की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और लेबनान की बॉर्डर पर इज़रायल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक इज़राइली सेना लेबनान के अंदर सक्रिय रूप से कार्रवाई करती रहेगी। काट्ज़ ने जोर दिया कि इज़रायल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ने पर और ज़्यादा सख्त कदम उठाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

09 Jun 2026 08:17 am

Hindi News / World / हिज़बुल्लाह ने की जवाबी कार्रवाई, इज़रायली सेना पर किए 16 हमले

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘कोई हमला किया तो बख्शा नहीं जाएगा’, हिजबुल्लाह के जवाबी कार्रवाई के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने दी चेतावनी

Middle East Conflict
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने किया वादा – ‘2 हफ्ते में अमेरिका और ईरान के बीच हो जाएगी डील’

Donald Trump
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने दी बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी – ‘सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द अकेले रह जाओंगे’

Donald Trump warns Benjamin Netanyahu
विदेश

क्यूबा के तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका के फ्लोरिडा और मेक्सिको तक महसूस हुए झटके

6.1 Magnitude Earthquake in cuba
विदेश

प्रोपेगैंडा पर प्रहार: सिंगापुर ने हटवाईं 14 भड़काऊ पोस्ट, भारतीय समुदाय को बनाया गया था निशाना

Singapore removes 14 hate posts targeting Indians.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.