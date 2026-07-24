China India Dispute: भारत का चीन पर बड़ा आरोप, MEA बोला- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारतीय इलाकों पर है अवैध कब्जा

भारत ने आसियान मंच पर पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें तथ्यहीन बताया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख पहले जैसा ही है। मंत्रालय ने कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमीं से होने वाले सीमा पार आतंकवाद पर ठोस और भरोसेमंद तरीके से रोक नहीं लगाता, तब तक संधि का निलंबन जारी रहेगा। पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने के दावों पर भी विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में चल रही ऐसी खबरों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।