US Seizes Iran Assets: डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से भड़का ईरान: ‘जब्त संपत्ति छुई तो दुनिया झेलेगी तबाही’, दी भयावह अराजकता की चेतावनी

Iran Frozen Assets: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान की जब्त संपत्तियों को लेकर किए गए एक तीखे ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मच गई है। ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि अमेरिका में मौजूद ईरानी संपत्ति का इस्तेमाल समुद्र में जहाजों और उनके सामान (कार्गो) को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। ट्रंप के इस फरमान पर ईरान ने बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि अगर दूसरे देश की संपत्ति को बिना अनुमति जब्त करने का चलन शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया में भयावह अराजकता फैल जाएगी।