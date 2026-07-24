फ्रांस में गर्मी बनी मौत की लहर, 16 दिन में 5,764 लोगों की गई जान

हीटवेव की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही फ्रांस की राजधानी पेरिस (Paris) और उसके आसपास के इलाकों में हुई, जहाँ अकेले 1,999 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं। मरने वालों में करीब दो-तिहाई बुज़ुर्ग थे, जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा थी। 75 वर्ष और उससे ज़्यादा आयु वर्ग में करीब 3,719 मौतें हुई, जो कुल अतिरिक्त मौतों का लगभग 65% रहा। वहीँ 15-74 आयु वर्ग में करीब 2,045 मौतें हुई, जो कुल अतिरिक्त मौतों का लगभग 35% रहा। 24 और 25 जून को फ्रांस का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई और कई शवगृहों की क्षमता भी जवाब देने लगी।