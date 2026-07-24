US-Iran Conflict: ईरान पर अमेरिकी हमले जारी, लगातार 13वीं रात सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

ईरान की मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, अमेरिकी मिसाइल हमलों में खुजेस्तान प्रांत के अंदिमेश्क और ओमीदियेह शहरों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा, हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण शहर जास्क और इसके पास स्थित केश्म द्वीप पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं। वहीं, बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें हैं, यहां के तप्पेह अल्लाह-ओ-अकबर नामक रिहायशी इलाके पर हुए हमले में दो लोगों के घायल होने की सूचना है।