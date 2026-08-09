बोको हराम के आतंकियों ने गांव पर किया हमला, कैमरून में 8 लोगों की मौत

आतंकवाद (Terrorism) दुनिया के कई देशों के लिए एक गंभीर है। समय-समय पर दुनिया में अलग-अलग जगहों पर आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। अफ्रीकी देशों में भी आतंकवाद काफी फैल चुका है जिसकी वजह से स्थिति काफी खराब है। अक्सर ही आतंकी इन देशों में दहशत फैलाते हैं। कैमरून (Cameroon) भी ऐसे ही अफ्रीकी देशों में से एक है जहाँ आतंकवाद काफी फैल गया है। बोको हराम (Boko Haram) नाम का आतंकी संगठन कैमरून समेत अफ्रीका में कई देशों में सक्रिय है और समय-समय पर कत्लेआम मचाने से पीछे नहीं हटता। हाल ही में बोको हराम के आतंकियों ने इसी तरह के एक और हमले को अंजाम दिया है।