18 जवानों की मौत के बाद यमन सेना का बड़ा सैन्य ऑपरेशन, हूती ठिकानों पर बरसाए बम

बता दें हूती संगठन ने गुरुवार को दावा किया था कि उसने गल्फ ऑफ अदन में सऊदी तेल टैंकर डेजी को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। हूतियों के मुताबिक, हमले के बाद जहाज को अपना रास्ता बदलना पड़ा। संगठन ने इस कार्रवाई को लाल सागर और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के जरिए सऊदी अरब के खिलाफ घोषित समुद्री नाकाबंदी का हिस्सा बताया।