डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील टॉड ब्लैंच बने अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल, सीनेट से मिली मंजूरी

टॉड ब्लैंच बने अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल (फोटो-ANI)
New US Attorney General Todd Blanche: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व पर्सनल डिफेंस अटॉर्नी टॉड ब्लैंच को नया अमेरिकी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। शनिवार सुबह अमेरिकी सीनेट में कड़े मुकाबले वाले वोट के बाद उनकी नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि हुई। सीनेट द्वारा 50-49 के मामूली अंतर से इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद ब्लैंच ने अब आधिकारिक तौर पर अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) में शीर्ष पद संभाल लिया है।
टॉड ब्लैंच के कंफर्मेशन की प्रक्रिया के दौरान, सांसदों ने उनकी निष्पक्षता और न्याय विभाग की स्वायत्तता को लेकर सवाल उठाए। रिपब्लिकन नियंत्रित सीनेट में, दो रिपब्लिकन सांसदों सुसान कॉलिन्स और लिसा मुर्कोव्स्की ने अपनी पार्टी से अलग हटकर ब्लैंच के खिलाफ वोट किया। आखिरकार, लुइसियाना के रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी के निर्णायक समर्थन से जरूरी 50वां वोट मिला, जिससे ब्लैंच का कंफर्मेशन संभव हो सका।
टॉड ब्लैंच 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में शामिल हुए और ट्रम्प प्रशासन के तहत डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम किया। इसके बाद पैम बॉन्डी के जाने के बाद, उन्होंने अप्रैल 2026 से एक्टिंग अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम किया। सरकार में शामिल होने से पहले ब्लैंच राष्ट्रपति ट्रम्प की पर्सनल लीगल टीम में लीड अटॉर्नी थे। उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए गए 'हश मनी' पेमेंट से जुड़े न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट केस में ट्रम्प का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, ब्लैंच ने 2020 के चुनाव के बाद की घटनाओं और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को संभालने के मामले में पूर्व स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ द्वारा दायर फेडरल केस में ट्रम्प के लिए लीड डिफेंस काउंसिल के तौर पर काम किया।
सीनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद टॉड ब्लैंच ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X के जरिए राष्ट्रपति और कांग्रेस का आभार व्यक्त किया। टॉड ब्लैंच ने लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे महान देश के 88वें अटॉर्नी जनरल के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है, उससे मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए देर तक रुकने के लिए सीनेट का आभारी हूं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के समर्पित लोक सेवकों का भी धन्यवाद, जो कानून के शासन को बनाए रखने और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन काम करते हैं। भगवान अमेरिका पर कृपा बनाए रखे।"
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