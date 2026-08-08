डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील टॉड ब्लैंच बने अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल, सीनेट से मिली मंजूरी

टॉड ब्लैंच 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में शामिल हुए और ट्रम्प प्रशासन के तहत डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम किया। इसके बाद पैम बॉन्डी के जाने के बाद, उन्होंने अप्रैल 2026 से एक्टिंग अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम किया। सरकार में शामिल होने से पहले ब्लैंच राष्ट्रपति ट्रम्प की पर्सनल लीगल टीम में लीड अटॉर्नी थे। उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए गए 'हश मनी' पेमेंट से जुड़े न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट केस में ट्रम्प का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, ब्लैंच ने 2020 के चुनाव के बाद की घटनाओं और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को संभालने के मामले में पूर्व स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ द्वारा दायर फेडरल केस में ट्रम्प के लिए लीड डिफेंस काउंसिल के तौर पर काम किया।