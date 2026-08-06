हर खतरे का जवाब देने को तैयार हैं हमारी सेना- अमेरिका को लेकर ईरान का बड़ा बयान

ईरानी रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि यदि होर्मुज स्ट्रेट को जल्द नहीं खोला गया तो ईरान को बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत चल रही है और जल्द समाधान निकल सकता है।